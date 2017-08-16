У Чернівцях поліцейські надали допомогу жінці, у якої був відкритий перелом

16 серпня об 11 год до патрульних поліцейських надійшов виклик від жінки, яка повідомила, що її сестра вже 6 днів не виходить на зв’язок.

Прибувши на вул. Руську, поблизу одного з будинків інспектори побачили жінку, яка лежала на траві із закривавленою ногою. Поруч знаходилась інша громадянка яка, як з’ясувалось пізніше – заявниця.

Не гаючи часу поліцейські надали допомогу потерпілій.