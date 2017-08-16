У Чернівцях поліцейські надали допомогу жінці, у якої був відкритий перелом

16 серпня об 11 год до патрульних поліцейських надійшов виклик від жінки, яка повідомила, що її сестра вже 6 днів не виходить на зв’язок.
Прибувши на вул. Руську, поблизу одного з будинків інспектори побачили жінку, яка лежала на траві із закривавленою ногою. Поруч знаходилась інша громадянка яка, як з’ясувалось пізніше – заявниця.
Не гаючи часу поліцейські надали допомогу потерпілій.
Як з’ясувалось пізніше, жінка, яка лежала на землі і є сестрою заявниці.
«Я не виходила на зв’язок тому, що напередодні до пізна гуляла і не хотіла зустрічатися з сестрою, оскільки мені було соромно», – пояснила жінка.
За її словами, коли вона побачила крізь вікно, що сестра викликає поліцію та намагається потрапити в помешкання з іншої сторони будинку – злякалась. Щоб уникнути зустрічі з сестрою жінка вистрибнула у вікно, однак, стрибок був невдалий – у громадянки відкритий перелом ноги.
На місці працювали лікарі, повідомили у прес-службі УПП в м. Чернівцях.