У Чернівцях поліцейські перевіряють водіїв маршруток

У Чернівцях патрульні поліцейські перевіряють, чи дотримуються водії маршруток правил дорожнього руху.

Про це повідомив керівник патрульної поліції міста Олег Йосипів.

Так, інспектори перевіряють, чи не розмовляють водії під час їзди по телефону та чи сумлінно дотримуються правил.

“В першу чергу звертаючись до водіїв маршрутних транспортних засобів: Просимо та наголошуємо вам щодо відповідального ставлення до своєї роботи, адже саме від вас залежить безпека, здоров’я, життя пасажирів та оточуючих! Шановні пасажири!Просимо вас з підтримкою та розумінням поставитися до виконання працівниками патрульної поліції службових обов’язків”, – повідомив О. Йосипів.