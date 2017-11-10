У Чернівцях поліцейські розшукують “жартівника”, який повідомив про вибухівку поблизу аеропорту

Як ми повідомляли раніше, сьогодні у Чернівцях близько 11-ої год поблизу аеропорту “замінували” автомобіль.

Виявилось, що до поліції звернувся працівник КП “Міжнародний аеропорт Чернівці” та повідомив, що невідома особа зателефонувала працівникам аеропорту і попередила про замінування автомобіля на території підприємства.

На місце прибули рятувальники, слідчі, служби водоканалу, швидка медична допомога тощо.

Правоохоронці евакуювали 30 осіб персоналу аеропорту, а потім обстежили територію, де на щастя, не було знайдено будь-яких вибухонебезпечних предметів. Згодом о 13 КП “Міжнародний аеропорт Чернівці” відновив свою роботу.

Нині правоохоронці встановлюють особу “жартівника”.