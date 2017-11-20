У Чернівцях поліцейські встановили особу, яка напала на дитину в ліфті

У Чернівцях поліцейські встановили особу, яка напала на дитину у ліфті та почала її душити.

Про це сьогодні на сесії міськради повідомив начальник Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області Василь Паращук.

“Сьогодні вранці ту людину вже було встановлено. Завдяки відеокамерам, описам ми встановили хто це був”, – повідомив посадовець поліції.

Він зазначив, що наразі проводяться слідчі дії, тож детальна інформація інциденту буде згодом.

Нагадаємо, днями в одному із будинків по вул. Руській невідомий напав на дитину і почав її душити.