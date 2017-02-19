У Чернівцях поліцейські затримали двох осіб, які викрадали елітні автомобілі (ВІДЕО)

Управління карного розшуку спільно з Управлінням «КОРД» ГУ НП в Чернівецькій області затримали злочинну групу, яка викрадала дороговартісні автомобілі. У подальшому особи за винагороду повертали автівки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Чернівецькій області.

Правоохоронці затримали на гарячому крадіїв, коли ті в вранці намагалися викрасти «Мерседес», вартістю 600 000 гривень. Для цього зловмисники використовували спеціальний електронний блок.

До злочинної групи входили двоє осіб. Зокрема, раніше судимий 39-річний житель Вінницької області. Також роль посібника виконував 31-річний чернівчанин. Поліцейські довели причетність затриманих до ще 5-ти аналогічних крадіжок.

Тривають оперативно-розшукові заходи по встановленню місця знаходження інших викрадених автівок.