У Чернівцях поліцейські затримали політолога Олега Хавича

У понеділок, 20 березня, поблизу готелю «Буковина» виник неабиякий конфлікт між місцевими активістами, волонтерами та політологом Олегом Хавичем.

Зокрема, політолог анонсував на сьогодні прес-конференцію для місцевих журналістів щоб повідомити про створення загальнонаціональної ГО «Захист прав національних меншин».

Попри це подія не відбулась. Активісти звинуватили Олега Хавича у сепаратизмі та діяльності з проросійськими політиками.

Щоб владнати сутичку на місце прибули поліцейські, які затримали політолога. Деталі інциденту поки невідомі.

Відомо, що Олег Хавич демонструє прихильність ідеям федералізації України, через що отримує звинувачення у сепаратизмі та співпраці з Росією.

Відео інциденту можна переглянути тут.

Фото АСС.