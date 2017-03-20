У Чернівцях поліцейські затримали політолога Олега Хавича

У понеділок, 20 березня, поблизу готелю «Буковина» виник неабиякий конфлікт між місцевими активістами, волонтерами та політологом Олегом Хавичем.
Зокрема, політолог анонсував на сьогодні прес-конференцію для місцевих журналістів щоб повідомити про створення загальнонаціональної ГО «Захист прав національних меншин».
Попри це подія не відбулась. Активісти звинуватили Олега Хавича у сепаратизмі та діяльності з проросійськими політиками.
Щоб владнати сутичку на місце прибули поліцейські, які затримали політолога. Деталі інциденту поки невідомі.
Відомо, що Олег Хавич демонструє прихильність ідеям федералізації України, через що отримує звинувачення у сепаратизмі та співпраці з Росією.
Відео інциденту можна переглянути тут.
Фото АСС.