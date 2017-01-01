У Чернівцях поліцейський спустився на дно криниці, щоб витягнути звідти неадекватного чоловіка

31 грудня близько 16-ої години до чернівецьких патрульних поліцейських надійшло повідомлення про те, що на вул. Сокальській невідомий чоловік погрожує предметом, схожим на гранату.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Прибувши на місце виклику правоохоронці дізналися, що в руках особи була не граната, а мобільний телефон. А до приїзду поліції він втік.

Під час огляду прилеглої території, поліцейські знайшли місце перебування чоловіка – він сидів в криниці, кричав та поводив себе неадекватно.

Щоб витягнути дивака, патрульні спільно з небайдужими громадянами, рятувальниками одразу ж знайшли мотузки, щоб його витягнути.

Поліз на дно криниці інспектор 2 роти УПП в м. Чернівці Євген Грек. Патрульні спільно з рятувальниками витягнули чоловіка, якого одразу госпіталізували.