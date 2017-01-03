У Чернівцях поліція зафіксувала тенденцію зниження злочинності

Поліція Буковини звітує про проведену роботу у 2016 році. Таке повідомлення з`явилося на офіційному сайті ГУ НП у Чернівецькій області. Відповідно до тексту звіту, у Чернівцях та області зафіксували тенденцію зниження злочинності. ” вперше за останні роки намітилася стійка тенденція до зниження злочинності. Вона простежується з місяця в місяць і за підсумками 11 місяців темпи зниження загальної кількості зареєстрованих злочинів становлять 5,5%, або в абсолютних числах менше на 459 злочинів, ніж за 11 місяців минулого року. Злочинцям повідомлено про підозру за вчинення 2946 кримінальних правопорушень”,- йдеться у повідомленні. Окрім цього буковинська поліція повідомляє про розкриття 2427 кримінальних правопорушень. До кримінальної відповідальності притягується 1981 злочинця, з них 19 вбивць, 33 розбійники, 68 грабіжників, 238 серійних крадіїв з квартир та будинків, 38 шахраї, 142 осіб, які скоїли злочини, пов’язаних з наркотиками, 45 хуліганів, 65 викрадачів авто тощо. У місті та області навмисних вбивств поменшало на 43,5%, грабежів на 25,6%, вимагань на 61.5%, шахрайств на 10.7%.