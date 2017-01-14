У Чернівцях поліція затримала осіб, які за допомогою клофеліну отруювали відвідувачів барів та обкрадали їх

У Чернівцях правоохоронці викрили та затримали зловмисників, які за допомогою клофеліну та тропікаміду отруювали відвідувачів барів і забігайлівок та обкрадали їх.

Про це повідомив начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України Сергій Князєв.

До такої групи входили 4 осіб – 44-літня чернівчанка та троє чоловіків віком від 25-ти до 57-ми років.

Наразі задокументовано 8 випадків отруєння людей вказаними препаратами.

Триває слідство. Затримані перебувають під вартою.

Схожу групу було затримано у Запоріжжі.