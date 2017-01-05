У Чернівцях працює 5 стаціонарних пунктів обігріву

У Чернівцях стаціонарні пункти обігріву працюють за такими адресами: вул. Університетська, 18, вул. Героїв Майдану, 226, вул. Головна, 100, вул. І. Підкови, 14.

Усі вони діють для запобігання випадкам переохолодження.

При зверненні до таких закладів мешканцям міста нададуть відповідну допомогу та при потребі забезпечать чаєм.

Також пункт обігріву працює на вул. Синагоги, 6 (приміщення міського об’єднання громадян «Народна допомога), який розpaхований на 44 мicця. Саме тут при потребі можна переночувати, отримати медичну допомогу, харчування, скористатися душем.