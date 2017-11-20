У Чернівцях представили нового начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції в області (ФОТО)

Сьогодні у Чернівцях побував голова Держархбудінспекції України.
Голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук спільно з головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексієм Кудрявцевим, народним депутатом Максимом Бурбаком провів робочу зустріч з головами районних державних адміністрації, об’єднаних територіальних громад, представниками будівельних компаній області.
Під час заходу Олексій Кудрявцев представив громадськості нового начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області – Дениса Гаврилюка, який є наймолодшим керівником обласної інспекції в Україні.
Олексій Кудрявцев підкреслив важливість кадрових змін, які сприятимуть впровадженню нових підходів у роботі інспекції, – повідомили у прес-службі ОДА.