У Чернівцях представили нового начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції в області (ФОТО)

Сьогодні у Чернівцях побував голова Держархбудінспекції України.

 Голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук спільно з головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексієм Кудрявцевим, народним депутатом Максимом Бурбаком провів робочу зустріч з головами районних державних адміністрації, об’єднаних територіальних громад, представниками будівельних компаній області.

Під час заходу Олексій Кудрявцев представив громадськості нового начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій області – Дениса Гаврилюка, який є наймолодшим керівником обласної інспекції в Україні.

Олексій Кудрявцев підкреслив важливість кадрових змін, які сприятимуть впровадженню нових підходів у роботі інспекції, – повідомили у прес-службі ОДА.

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