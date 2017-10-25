У Чернівцях презентуватимуть історико-авантюрний роман для повнолітніх

2 листопада з презентацією свого нового роману «Король болю» до Чернівців завітає письменник Богдан Коломійчук. Він є автором історико-авантюрної прози, отримав Гран-прі Міжнародного конкурсу «Коронація слова-2013» за роман «Людвисар. Ігри вельмож», який вийшов друком у видавництві «Фоліо». Також у видавництві побачили світ його книжки «Таємниця Єви», «В’язниця душ», «Небо над Віднем», «Візит доктора Фройда».

За участю автора відбудуться такі заходи:

· 11:30, VI корпус, 67 ауд., – зустріч зі студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

· 19:00, Літературний целанівський центр (вул. О. Кобилянської, 51) – презентація роману.

Модератор – Лілія Шутяк. Вхід вільний.