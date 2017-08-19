У Чернівцях продовжують складати адміністративні протоколи за самовільне встановлення антен в центрі міста

Інспекція з благоустрою при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради продовжує складати адміністративні протоколи за самовільне встановлення антен та кондиціонерів в центрі міста. Лише за минулий тиждень працівники інспекції видали 20 попереджень, зареєстровали 5 скарг, заяв та звернень мешканців, видали 34 дозволи (ордери) на порушення об’єктів благоустрою.

За різні порушення правил благоустрою складено 12 адміністративних протоколів:

– самовільне виконання земляних робіт без дозволу за адресою вул. Комарова, 23-25 (фізична особа);

– самовільне перекриття вулиці за адресою вул. Гаврилівська, 2-А (фізична особа);

– спалювання бур’яну, гілля та побутового сміття (фізична особа);

– самовільне розклеювання оголошень по вул. Героїв Майдану (фізична особа);

– самовільне встановлення антени та кондиціонеру на фасаді будинку вул. Сіді Таль, 4 (фізична особа);

– розміщення рекламної вивіски без дозвільних документів вул. Чорноморська, 4-А самовільне встановлення антени та кондиціонеру на фасаді будинку вул. Сіді Таль, 4 (ФОП);

– самовільне встановлення рекламної вивіски по вул. Руська, 50 (ФОП);

– відсутність дозволу на вивіз твердих побутових відходів, вул. Руданського, 31 (фізична особа);

– самовільне розміщення рекламних стендів, складування будівельних матеріалів на газоні, розміщення кіоску без дозвільних документів по вул. Хотинській (ПП);

– самовільне виконання земляних робіт по вул. М.Рибалка, 9-А (фізична особа);

– організація звалища сміття та гілля вул. Дзержика, 22 (фізична особа).