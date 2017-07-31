У Чернівцях продовжують ремонт доріг вартістю в декілька мільйонів гривень

У Чернівцях тривають ремонти доріг та міжбудинкових проїздів. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради.

Наразі розпочато капітальний ремонт ще одного міжбудинкового проїзду на вул. Небесної Сотні, 15 в Чернівцях. Роботи виконує підрядна організація Чернівецьке міське комунальне підприємство «Міськ ШЕП», субпідрядна організація ТОВ «Трансбуд-СВ».Переможця визначено шляхом проведення процедури допорогових закупівель в системі Прозоро, договірна ціна – 150 тис.грн. Підрядна організація – комунальне підприємство «МіськШЕП» продовжує капітальний ремонт вул. Вижницької, кошторисна вартість якого 8 589 617 грн. Вже виконано робіт на суму 3 104 930 грн.

Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства міської ради, заключено договір підряду на реконструкцію дороги по вул.Б.Хмельницького від буд.№5 до вул.Л.Толстого та від буд№29 до буд.№30 по вул.Б.Хмельницького в м.Чернівці. Кошторисна вартість будівництва згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва станом на 01.05.2017 року складає 5 314 076 грн. Роботи проводитиме підрядна організація ТОВ «ЛК Машинері». Завершення проведення робіт заплановано до 01 жовтня 2017 року. Підготовлено та надано інформацію та технічну документацію на відкриті торги по капітальному ремонту вул.М.Огінського в м.Чернівці ( кошторисна вартість – 2 110 999 грн.)