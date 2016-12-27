У Чернівцях пройде концерт Ірини Федишин

16 січня у драмтеатрі імені Ольги Кобилянської відбудеться концерт відомої української співачки Ірини Федишин, повідомляє molbuk.ua. Початок о 19:00. Виконавиця поп-музики приїде до Чернівців у рамках програми “Україна колядує”. Окрім Буковини, Федишин також дасть концерти у Львові, Тернополі, Вінниці та інших містах України.

Ірина Федишин – українська співачка, яка працює у жанрі поп-музика. Випустила чотири альбоми: «Твій Ангел» (2007), «Україна колядує» (2007), «Пароль» (2012), «Україна колядує» (2013). Альбом «Твій ангел» розійшовся великим тиражем у Західній Україні. Наприкінці 2007 року співачка випустила альбом «Україна колядує», вже традиційно, частину пісень для свого альбому Ірина Федишин написала сама. За півтора місяця було продано більше десяти тисяч копій альбому «Україна колядує».