З 29-31 березня у Чернівцях пройде Міжнародний чемпіонат з кулінарного і кондитерського мистецтва «FoodLandBukovina-2017». Така подія проводиться для того, щоб досягнути творчих досягнень у галузі ресторанного господарства, розширення асортименту кулінарних страв та кондитерських виробів тощо.

Організатором чемпіонату – департамент економіки Чернівецької міської ради та ГС «Буковинська гільдія кулінарів», запрошують фахівців з кулінарної та кондитерської майстерності взяти участь у такому заході.

За довідками звертатися: Руслана Василівна (0372) 553667 Інна Петрівна +38-099-233-27-07 Контакти для реєстрації (секретаріат): Оксана Іванівна Клевчук +38-099-173-72-84, +38-067-874-21-73, – повідомляє сайт міськради.