У Чернівцях пройшли змагання з шахів серед молоді

У Чернівцях відбулися змагання з шахів серед молоді, повідомляє molbuk.ua. За перші місця змагалося близько 60 претендентів. Конкурс пройшов у клубі “Біла тура”, де брали участь молоді люди у двох вікових категоріях 2003 та 2007 років народження.

У першій(старшій) групі за швейцарською системою відзначилися Анастасія Тимкул, яка набрала 6,5 очок із 7-ми, Олександр Воложанін – 6 очок і Єгор Дузян – 5 очок.

У групі 2007 року народження призерами стали Давид Преображенський, який набрав 7 очок із 7-ми, Дмитро Плєшко – 5 очок та Олександр Іванов – 5 очок. Переможців нагородили медалями, дипломами та подарунками.