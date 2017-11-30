У Чернівцях проведено другий семінар-тренінг “EU for You”. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбулася 29 листопада в Науковій бібліотеці ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Учасниками семінару були школярі 10-11 класів сільських сіл та малих міст Путильського, Вижницького, Кіцманського та Заставнівського районів Чернівецької області.

У рамках другого семінар-тренінгу учасники продовжили ознайомилюватися з ідеями Об’єднаної Європи у ході її історичного становлення, дізналися стосовно проблем та перешкод на шляху євроінтеграційних процесів українського суспільства, були проінформовані щодо можливостей для самореалізації й саморозвитку які надає ЄС (формальна/неформальна освіта), засвоїли умови подорожей до ЄС у рамках лібералізованого візового режиму, підвищили свій рівень обізнаності щодо європейських цінностей.

Організаторами було відзначено особливу активність та зацікавленість яку проявили під час заходу Нагірняк Діана Русланівна (Стрілецькокутський ЗНЗ І-ІІІ ступенів), Маковійчук Вадим Олегович та Рубана Ангеліна Валентинівна уродженці с. Розтоки, а також Філіпчук Олександр Олександрович (смт. Кострижівка).

По завершенню тренінгу заступник начальника управління молоді та спорту облдержадміністрації Боштан Артур Миколайович та координатор інформаційного центру ЄС Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Ворнік Лариса Дмитрівна відзначили всіх учасників сертифікатами та призами.