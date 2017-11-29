У Чернівцях проведуть семінар-тренінг на тему “Без чого не може бути готель”. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Метою семінару є підвищення рівня сервісу, ефективності роботи у готелях міста та кваліфікації працівників готельної сфери; організація платформи для діалогу між суб’єктами готельного-ресторанного господарства, що дасть можливість створити високоефективний та динамічний підйом галузі; вдосконалення професійних навичок учасників через вивчення досвіду найбільш вдалих взірців світових та українських інновацій профільної сфери та за для подальшого застосування їх у практичній роботі.

Захід відбудеться 12 грудня 2017 року в конференц-залі готелю “Буковина” (вул.Головна,141).

Реєстрація та надання додаткової інформації по Програмі семінару здійснюються за телефоном +380661726756. Реєстрація учасників проводиться до 04.12.2017 року.