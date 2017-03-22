У Чернівцях раніше судимий чоловік пограбував працівницю медичного центру

Днями до поліцейських звернулась 45-річна працівниця медичного центру, яка розповіла, що з гардеробу викрали її сумку.

На місце прибули слідчі встановили, що з підсобного приміщення медичної установи сумку викрав чоловік приблизно 50-ти років. У сумці заявниці були гаманець з коштами та ключі від автівки.

Згодом правоохоронці затримали крадія. Ним виявився 48-річний чоловік без постійного місця проживання. Він неодноразово притягався за подібні злочини та нещодавно вийшов з місця позбавлення волі.

Відкрито кримінальне провадження. Зловмисника затримано.