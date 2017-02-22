У Чернівцях розпочалася зимова школа для студентів України (ФОТО)

У Чернівцях свою роботу розпочала зимова школа для студентської молоді з усієї України. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Відкриття розпочалося з зустрічі Олексія Каспрука в сесійній залі Ратуші зі студентами та молодими науковцями з усієї України, які завітали до Чернівців на запрошення громадської організації “Quadrivium”.

Школа під назвою “Цінності об’єднаної Європи та українського суспільства: проблеми співвідношення і механізми транзиту» для студентів діятиме у місті з 21 по 25 лютого. Даний проект почав діяти за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

До Чернівців вже приїхало понад 40 студентів з Харкова, Одеси, Дніпра, Кропивницького, Маріуполя, Києва, Миколаєва, Херсона, Полтави та інших міст України.