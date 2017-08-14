У Чернівцях ще ряд вулиць опинився без води

У Чернівцях до вечора без води залишився ще ряд вулиць. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Відключення відбулися у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами на перехресті вулиць Шевченка – Гонти. Так, сьогодні до 20600 без води будуть наступні вулиці:

Кобилянська ( частково від вул.Вірменської до вул. Шевченка), Шевченка ( частково до вул Руської), Гонти, Раймунда Фрідріха Кайндля та прилеглі.