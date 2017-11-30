У Чернівцях сьогодні ряд вулиць без світла

У Чернівцях сьогодні, 30 листопада, ряд вулиць без світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”.

1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 10:00 до 16:00 без світла будуть:

вул.Вашкiвська 18-48,17-21

Тупiк Горiхiвський 1-9,

вул.Вашкiвська 1-13, 4-18

пров.Вашківський весь

вул.Сочинська 1,3, 3а, 2,12,20

1-й пр. Сочинський весь

2-й пр. Сочинський весь

вул.Iлiуци 1-17,2-22

пров. Iлiуци 1-17,2-20

вул.Кисилiвська 1-23,2-10

2-й пров.Вашківський 1-3,10а-16

вул.Степового Я. 1-15,17б, 16

2. Через заміну щита ЩО-70 на ЩО-90 з 9:00 до 15:00 без світла будуть:

вул.Галкiна 2,4,

вул.Руська 149-181,194б,196,203

вул.Фастiвська 2, 3, 17

вул.Кишинiвська 86-106, 59-81

вул.Руська 170-192

3. У зв’язку з заміною опор з 9:00 до 17:00 без світла будуть:

вул.Нагiрна 18-46,17-29

вул.Полтавська 2-4,

пров. Полтавський 1,2,4,

вул.Харкiвська 1-33, 2-34 1,

2-й пр. Харкiвський всi

4. Через заміну провода з 9:00 до 17:00 без світла будуть:

вул.Банилiвська 2-10, 1-15

вул.Васильченка 1-5, 4-10

вул.Луковецька 24-30,27

вул.Оршiвська 19-25, 12-26

вул.Топорiвська 2

1-й пр. Топoрiвський 1-7, 2-8

вул.Шипинська 11-23, 24-30