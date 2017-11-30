У Чернівцях сьогодні, 30 листопада, ряд вулиць без світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”.
1. У зв’язку з проведенням чистки траси з 10:00 до 16:00 без світла будуть:
вул.Вашкiвська 18-48,17-21
Тупiк Горiхiвський 1-9,
вул.Вашкiвська 1-13, 4-18
пров.Вашківський весь
вул.Сочинська 1,3, 3а, 2,12,20
1-й пр. Сочинський весь
2-й пр. Сочинський весь
вул.Iлiуци 1-17,2-22
пров. Iлiуци 1-17,2-20
вул.Кисилiвська 1-23,2-10
2-й пров.Вашківський 1-3,10а-16
вул.Степового Я. 1-15,17б, 16
2. Через заміну щита ЩО-70 на ЩО-90 з 9:00 до 15:00 без світла будуть:
вул.Галкiна 2,4,
вул.Руська 149-181,194б,196,203
вул.Фастiвська 2, 3, 17
вул.Кишинiвська 86-106, 59-81
вул.Руська 170-192
3. У зв’язку з заміною опор з 9:00 до 17:00 без світла будуть:
вул.Нагiрна 18-46,17-29
вул.Полтавська 2-4,
пров. Полтавський 1,2,4,
вул.Харкiвська 1-33, 2-34 1,
2-й пр. Харкiвський всi
4. Через заміну провода з 9:00 до 17:00 без світла будуть:
вул.Банилiвська 2-10, 1-15
вул.Васильченка 1-5, 4-10
вул.Луковецька 24-30,27
вул.Оршiвська 19-25, 12-26
вул.Топорiвська 2
1-й пр. Топoрiвський 1-7, 2-8
вул.Шипинська 11-23, 24-30
У Чернівцях сьогодні ряд вулиць без світла
У Чернівцях сьогодні, 30 листопада, ряд вулиць без світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”.