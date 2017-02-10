У Чернівцях спіймали чоловіка, що вчинив незаконне проникнення в гараж (ФОТО)

У Чернівцях патрульні поліцейські спіймали чоловіка, який вчинив незаконне проникнення в гараж. Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції у Фейсбук. Подія трапилася 9 лютого, близько 4 години. Поліцейські отримали повідомлення про незаконне проникнення в гараж на вул. Б. Хмельницького. Невідомий шляхом злому дверного замка та колодки проник у гараж заявника.

Потерпілий надав поліцейським опис злочинця і вони почали пошук. Неподалік від місця події патрульні спільно із заявником помітили чоловіка, який підпадав під орієнтування.

Під час поверхневої перевірки у нього виявили інструменти, схожі на ті, за допомогою яких проникають у житлові приміщення, шприци та рукавиці. Як вияснилося, чоловік вже раніше був судимий за вчинення крадіжки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.