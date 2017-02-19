У Чернівцях стартує новий проект “Тиждень видавництва”

У Чернівцях в понеділок, 20 лютого, стартує новий проект під назвою проект “Тиждень видавництва”. Про це інформує molbuk.ua. Організаторами новинки виступають Міжнародна літературна корпорація Meridian Czernowitz і Літературний целанівський центр у Чернівцях. У рамках цього проекту в місті щомісяця відбуватимуться заходи одного з провідних українських видавництв. Так, завтра, 20 лютого, тут з’являться представники “Видавництва Фоліо” з Харкова.

Програма заходів “Видавництва Фоліо”:

20 лютого, 18.30 – презентація книжки “Там, де ми живемо. Буковинські оповідання” Маріанни Гончарової. Перекладач – Оксана Драчковська. Модератор – Христя Венгринюк.

21 лютого, 18.30 – презентація роману “Богиня і консультант” Володимира Єшкілєва. Модератор – Олександр Бойченко.

22 лютого, 18.30 – презентація книжки “Фрики Европы, или Экспедиция за вином” Bandy Sholtes.

24 лютого, 18.30 – презентація книжки “Коханка з площі Ринок” Андрія Кокотюхи. Модератор – Анастасія Фаєр.

25 лютого, 17.00 – презентація роману “Візит доктора Фройда” Богдана Коломійчука. Модератор – Лілія Шутяк.

Наступним до Чернівців завітає “Видавництво Старого Лева”, у березні.

Вхід вільний.