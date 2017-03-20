Міський голова Олексій Каспрук створив робочу групу, яка займатиметься запровадженням електронного квитка у громадському транспорті. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради.
Групу створено під головуванням заступника міського голови Володимира Середюка.
До складу робочої групи увійшли працівники департаменту житлово-комунального господарства міської ради, перевізники, ІТ-фахівці, фінансисти, юристи, депутати тощо.
Вони займатимуться розробкою плану заходів із впровадження електронного квитка, а такоє визначать обсяг необхідних фінансових ресурсів.
У Чернівцях створено робочу групу, яка займатиметься впровадженням електронного квитка в громадському транспорті
Міський голова Олексій Каспрук створив робочу групу, яка займатиметься запровадженням електронного квитка у громадському транспорті. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради.