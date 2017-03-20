У Чернівцях створено робочу групу, яка займатиметься впровадженням електронного квитка в громадському транспорті

Міський голова Олексій Каспрук створив робочу групу, яка займатиметься запровадженням електронного квитка у громадському транспорті. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради.

Групу створено під головуванням заступника міського голови Володимира Середюка.

До складу робочої групи увійшли працівники департаменту житлово-комунального господарства міської ради, перевізники, ІТ-фахівці, фінансисти, юристи, депутати тощо.

Вони займатимуться розробкою плану заходів із впровадження електронного квитка, а такоє визначать обсяг необхідних фінансових ресурсів.