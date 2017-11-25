У Чернівцях створять інклюзивно-ресурсні центри. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. Центри створять згідно з розпорядженням обласної державної адміністрації №1020-р від 17 листопада 2017 року «Про створення інклюзивно-ресурсних центрів у Чернівецькій області» з метою забезпечення дітей з особливими потребами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації потрібно забезпечити створення обласного ресурсного центру з підтримки інклюзивної освіти на базі комунального закладу «Інститут післядипломної освіти Чернівецької області» шляхом реорганізації комунального закладу «Чернівецька обласна психолого-медико-педагогічна консультація».

Разом тим, освітянам необхідно розробити установчі документи для створення обласного ресурсного центру та подання їх на затвердження сесії Чернівецької обласної ради.

Також районним державним адміністраціям, Чернівецькій та Новодністровській міським радам, об’єднаним територіальним громадам рекомендовано створити власні інклюзивно-ресурсні центри з розрахунку не більше як один центр на 7 тис. дітей, які проживають на території об’єднаної територіальної громади (району) та 12 тис. дітей, які поживають на території міста. Кошти на це необхідно передбачити при формуванні місцевих бюджетів на 2018 рік.