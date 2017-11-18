У Чернівцях священнослужителі відслужили Архієрейську Літургію (ФОТО)

Сьогодні, 18 листопада, у Чернівцях священнослужителі відслужили Архієрейську Літургію. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. Олександр Фищук був присутній на заході. «Сподіваюся, що новий формат управління греко-католицькими громадами сприятиме зміцненню християнської моралі та цінностей, вихованню підростаючого покоління в дусі багатовікових українських національно-релігійних традицій, збереженню міжконфесійної злагоди», – зазначив посадовець.

Після закінчення церемонії духовенство та мирян було запрошено до чудотворної ікони Чернівецької Божої Матері «Надія Безнадійним».

Участь у заході також взяв Апостольський Нунцій в Україні архієпископ Клаудіо Гуджеротті.