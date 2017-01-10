У Чернівцях троє людей померли від переохолодження.

Про це під час сесії Чернівецької міської ради повідомив міський голова Олексій Каспрук.

Звітуючи про роботу комунальних служб за 7-8-9 січня, коли у місті були несприятливі погодні умови, мер розповів, що від переохолодження загинули троє людей – двоє вулиці та одна в дачному будинку. Також було зафіксоване отруєння чадним газом на вул. Донбасівській.

«Зареєстровано 108 звернень до травмпунктів, 7 з яких з пов’язані з діагнозом обмороження кінцівок», – сказав мер.