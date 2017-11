У Чернівцях триває реставрація Будинку прощання на єврейському цвинтарі

У Чернівцях тривають роботи з реставрації «Бейт-Кадішін» – Будинку прощання на єврейському цвинтарі.

Про це повідомив міський голова Олексій Каспрук.

У відреставрованій будівлі заплановано створити Меморіальний музейний центр євреїв Буковини, які загинули під час Голокосту.

“Проектні пропозиції, підготовлені австрійським та чернівецьким архітекторами, передбачають збереження особливостей цієї будівлі, дуже цікавою є концепція Меморіального музею. Реалізацією проекту активно переймаються посольства ФРН та Австрії, Асоціація єврейських організацій та общин України на чолі з Йосифом Зісельсом, Об’єднання буковинських євреїв Йоханант Рон-Зінгер, єврейська громада Чернівців та Буковини, приватні спонсори в Ізраїлі”, – зазначив мер.

Наразі роботи проводять з кошти, які були виділені урядом ФРН. Однак для завершення робіт і відкриття Меморіального центру восени 2019 року потрібно залучити додаткові ресурси.

“Закликаю небайдужих чернівчан, тих, хто сьогодні тут, і тих, хто далеко за межами Чернівців, але у серці плекає любов до нашого міста, допомогти реалізувати задумане, вдихнути друге життя у Бейт-Кадішін, вшанувати пам’ять тисяч невинно загиблих душ”, – поділився О. Каспрук.

Рахунок в Україні:

Отримувач : Асоціація єврейських організацій та общин України

Код 14290065, ПАТ КБ Приватбанк, м. Київ, МФО 320649

р/р 26007052616891

Рахунок в Ізраїлі :

Beneficiary Customer:

Association of Jewish organization of Ukraine

IBAN: IL54-0126-0200-0000-0338-690

ACC: 12-602-338690

Bank: HAPOALIM

BRANCH 602

205, DIZENGOFF ST., TEL AVIV, ISRAEL

SWIFT CODE: POALILIT

Purpose: Charitable donation for statutory activities