У Чернівцях урочистою ходою відзначили День Державного Прапора (ФОТО)

Сьогодні в Україні відзначають День Державного Прапора.

З нагоди свята у Чернівцях з Соборної площі волонтери та місцеві жителі розпочали урочисту ходу з величезним прапором.

Вони пройшлися до Центральної площі, де відбулось підняття стягу та покладання до пам’ятника імені Тараса Шевченка.

Довідка: День Державного Прапора України — державне свято, присвячене одному з її державних символів — Прапору України. Відзначається щорічно 23 серпня.

На загальнодержавному рівні свято встановлено указом Президента України Леоніда Кучми № 987/2004 «Про День Державного Прапора України» від 23.08.2004. Цей указ було доповнено Указом Президента України Віктора Ющенка№ 602/2009 «Про внесення змін до Указу Президента України від 23 серпня 2004 року N 987», яким було засновано підняття Прапора України у День Державного Прапора України і під час інших державних свят та проведення загальнодержавних заходів.