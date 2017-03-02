У Чернівцях в орендованому гаражі батько з сином організували незаконне виробництво горілчаних виробів

Прокуратура Чернівецької області подала до суду обвинувальний акт щодо трьох буковинців, які організували незаконне виробництво алкогольних напоїв.

Про це повідомляє прокуратура Чернівецької області.

До злочинної групи увійшли  – 46-річний житель Хотинщини спільно з своїм 22-річним сином, а також 34-річний житель Заставнівського району. Особи в орендованому гаражі в Чернівцях організували підпільний цех з незаконного виробництва алкогольних напоїв популярних марок.

 З вересня 2015 по січень 2017 року буковинці продали підприємцям 3650 пляшок горілки, 10 полімерних пакетів з горілчаними виробами ємністю 3 л та 176 пакетів  ємністю 10 літрів.

Подальшу долю обвинувачених вирішуватиме суд.

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