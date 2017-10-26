У Чернівцях в ЗОШ №27 зареєстрували масове отруєння: 55 школярів звернулися до лікарні

У Чернівцях у ЗОШ №27 – масове отруєння. 55 учнів молодшої школи звернулися до лікарів з підозрою на отруєння.

Як зазначив начальник управління освіти Сергій Мартинюк, дітки, які захворіли, 25 жовтня відвідували групу продовженого дня і обідали в школі. Послуги з організації харчування в цій школі надає ТОВ « Мега- Крокус».

На місці працюють фахівці управління освіти працюють на місці.

Із 55 хворих діток, 26 жовтня відсутні у школі через хворобу, 1 дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, решта – лікуються амбулаторно.