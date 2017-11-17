У Чернівцях відбудеться благодійний захід “Chernivtsi Fashion Weekend”. Про це повідомила у соцмережі організатор Ліна Ільницька. Подія відбудеться 18 листопада о 19:00 в ресторані “Winston Hall”.

“Запрошую вас завітати на благодійний захід “Chernivtsi Fashion Weekend”, – написала вона. – Вхід – книжка, і чим більша їх кількість тим швидше видужуватимуть дітки в Чернівецькій міській дитячій лікарні, в яку ми разом з фондом «Я Майбутнє України» їх передамо! Не обов’язково нові, найголовніше від щирого серця і щоб книги були в хорошому стані. Для дітей від найменшого віку до 18-ти років.

Якщо не можете завітати на благодійний захід, але бажаєте передати книги, приносьте їх до суботи в салон краси “ShowTime” вул.Ів.Франка,1 , 2 поверх.

050-700-711-0 Ліна”,- йдеться у повідомленні.