9 листопада у Чернівцях відбудеться фестиваль класичної музики «Буковинський листопад 2017». Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. На гостей фестивалю чекатимуть світові прем’єри двох музичних творів у виконанні симфонічного оркестру, хору та солістів.

Тут лунатиме «Фуга смерті», написана сучасним ізраїльським композитором Анною Сегал на одну з найвідоміших у світі поезій чернівецького поета Пауля Целана. Окрім цього, чернівчани зможуть почути твір німецького класика – композитора Джакомо Меєрбера – фінальний хор з його першої опери «Обітниця Їфтаха».

Фестиваль триватиме у Чернівецькій обласній філармонії ім. Д.Гнатюка та у залі органної і камерної музики до 18 листопада 2017 року.