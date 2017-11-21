У Чернівцях відбудеться форум “Міжмор’я”

У Чернівцях відбудеться Міжнародний форум “Міжмор’я”. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбудеться 23-24 листопада за ініціативи Інституту Демократизації та Розвитку під патронатом Чернівецького міського голови Олексія Каспрука. Метою дійства є створення комунікативної платформи за участю політиків та експертів балто-чорноморських країн.

У рамках форуму експертів піднімуть та обговорять три основні елементи: політично-економічний зміст концепції «Міжмор’я»; структура гуманітарного простору регіону «Міжмор’я» та перспективи гармонізації; потенційні загрози та перешкоди його реалізації. «Проект Міжмор’я» або «Спільнота трьох морів» – це ініціатива співпраці між держави, що розташовані в Чорноморському басейні, Прибалтиці та Адріатиці, і в українському суспільстві ще не сформувалося стале уявлення про проект «Міжмор’я, який набирає обертів в більше ніж 12-ти країнах-членах ЄС. Українці ще не знають якими є його сильні та слабкі сторони в контексті можливого долучення України до цього геополітичного проекту.