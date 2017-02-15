У Чернівцях відбудеться конкурс читців, присвячений пам’яті Тараса Шевченка

У Чернівцях 3 березня пройде конкурс читців серед учнів, студентів та молоді, присвячений пам’яті Тараса Григоровича Шевченка. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбудеться 3 березня 2017 року о 15:00 в комунальній бюджетній установі «Будинок естетики та дозвілля м.Чернівців».

До участі запрошуються учні (10-16 років), а також студенти та молодь (17-35 років). Неповнолітні у супроводі педагогів. Заявки на участь у конкурсі подавати до 3 березня в управління культури міської ради за адресою площа Центральна, 5 та в Будинок естетики та дозвілля м.Чернівців, вул. Шепетівська, 5.

Переможці конкурсу отримають дипломи та призи від управління культури міської ради.