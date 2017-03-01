У Чернівцях відбудеться концерт, присвячений Володимиру Івасюку

3 березня у Чернівцях відбудеться концерт, присвячений 68-річниці з Дня народження Володимира Івасюка. Подія відбудеться у Будинку культури творчої молоді “Автограф”, що на вулиці Івана Франка, 29, о 17:00. Про це інформує прес-служба Чернівецької міської ради. Концерт дадуть творчі колективи під назвою «Буковинське намисто».

Окрім цього повідомляється, що найкращим учням шкіл естетичного виховання вручать стипендії імені Володимира Івасюка.

Учасники творчих колективів виконають інструментальні, вокальні, хореографічні та театральні композиції.

Володимир Івасюк народився у Кіцмані у 1949 році. Він є українським композитором-виконавцем, поетом, а також Героєм України (нагороджено у 2009 році, посмертно).

Івасюк є одним з основоположників української естрадної музики (поп-музики). Автор 107 пісень, 53 інструментальних творів, музики до кількох спектаклів. Професійний медик, скрипаль, чудово грав на фортепіано, віолончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні.