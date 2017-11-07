У Чернівцях відбудеться музичний фестиваль присвячений Назарію Яремчуку

У Чернівцях відбудеться Міський фестиваль української сучасної естрадної пісні імені Назарія Яремчука. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Захід приурочать до 66-ї річниці від дня народження артиста. Фестиваль відбудеться в Обласній філармонії.

До участі запрошуються музичні колективи, вокальні ансамблі, окремі виконавці м. Чернівців та області незалежно від відомчого підпорядкування. Вік учасників від 18 років.

Учасники Фестивалю повинні виконати пісні з репертуару Назарія Яремчука, сучасних українських композиторів, обробки українських пісень та інструментальні твори. Заявки на участь у Фестивалі необхідно подавати до 25 листопада за адресою: Центральна площа, 5, управління культури міської ради.