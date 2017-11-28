У Чернівцях відбудеться презентація цікавого фільму “Будинок”Слово” (ВІДЕО)

У Чернівцях пройде презентація фільму “Будинок”Слово”. Захід відбудеться 30 листопада о 18.00 у медіа-центрі “Belle Vue”. Окрім цього, подивитися фільм можна буде у кінотеатрі “Чернівці” у Малій залі з 30.11.2017.

Про що фільм?

Фільм розповідає про знищення потужного мистецького руху, що виник в 20-30-х роках в Харкові, пише ACC. В 66-ти квартирах будинку з назвою «Слово» жили найвідоміші митці української культури – письменники, поети, художники, режисери. Такі як: Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Павло Тичина, Наталя Ужвій, Володимир Сосюра, Остап Вишня, Олесь Курбас, Михайло Яловий, Іван Багряний, Михайло Семенко, Раїса Троян та інші. Спеціально зібрану в одному місці інтелігенцію протягом кількох наступних років репресовано, розстріляно чи перероблено у співців партії.

Авторами сценарію виступили Тарас Томенко та поетеса Любов Якимчук. Під час роботи над фільмом автори використовували лише документальні матеріали, фотографії та кінозйомку, яку витягли з архівів СБУ, інститутів та університетів, недоступну раніше для широкого глядача. У фільмі поєднано тисячі цитат самих письменників та поетів, НКВіСтів, партійних бонзів та тогочасних сексотів.