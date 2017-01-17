У Чернівцях відбудеться публічний звіт про охорону культурної спадщини

Чернівецька міська рада запрошує чернівчан завтра, 18 січня, об 17:00 завітати на публічний звіт щодо охорони культурної спадщини. Подія відбудеться в Ратуші в кабінеті №105. На звіті буде публічно оголошено результати роботи відділу охорони спадщини за 2016 рік. “До участі у заході запрошуються представники науково-консультативної ради з питань охорони та збереження культурної спадщини, громадські інспектори з охорони культурної спадщини, депутати, громадські активісти, усі небайдужі чернівчани”,- йдеться у тексті повідомлення прес-служби Чернівецької міської ради.