Незабаром у Чернівцях відбудеться ряд цікавих виставок. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Виставки відкриватимуться у Чернівецькому обласному художньому музеї. Наприклад, 23 лютого відбудеться відкриття виставки робіт культурно-мистецького проекту “Військово-польових АРТ”. Тут можна буде знайти військові предмети, що були у зоні АТО і використовувалися там. Подія відбудеться о 15:00.

До свята жінок 4-5 березня з 10:00 до 19:00 відбудеться прекрасна виставка квітів під назвою “Всім жінкам весна дарує”. Тут будуть пахучі фіалки, ахіменеси, стрептокарпуси. Також у музеї відбудеться виставка “З джерел коду нації”, яку відкриють до 45-річчя з дня смерті художника-орнаменталіста з міста Вашківці Г.О. Гараса та 110-річчя від дня народження майстрині Є.П. Гарас.