У Чернівцях відбудеться унікальний захід з підготовки до вступу у закордонні ВНЗ

19 лютого 2017 року у Чернівцях відбудеться унікальний захід, де абітурієнтам нададуть поради та допомогу зі вступу у закордонні ВНЗ. Подія відбудеться у PAPOROt’ smart-prostir, що по вулиці Комарова, 15, IV поверх о 14:00.

На Воркшопі розглянуть наступні питання:

1. основні вимоги до абітурієнтів закордонних університетів

2. як покращити Ваше CV

3. як правильно підійти до написання мотиваційного листа (statement of purpose, research statement, research proposal, etc)

4. головні помилки, яких припускаються абітурієнти в процесі підготовки та подання документів та спілкування з викладачами обраного ВНЗ, як їх уникнути.

Семінар пройде під керівництвом Світлани Антонюк, доктора філософських наук з теоретичної лінгвістики американського університету Стоні Брук штату Нью-Йорк, магістра факультету іноземних мов Чернівецького Національного Університету. Др. Антонюк має багаторічний досвід викладання різноманітних курсів в закладах вищої освіти за кордоном.

Вартість участі у заході: 300 грн