У Чернівцях відбудеться вечір пам’яті Семена Цидельковського. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбудеться 22 листопада у приміщенні КБУ “Будинок естетики та дозвілля м. Чернівців”. Вечір під назвою “Жизнь набело одну живу…” буде присвячено пам’яті заслуженого діяча мистецтв України, поета та імпресаріо Семена Цидельковського.

Початок – 18.00. Вхід вільний.