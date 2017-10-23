У Чернівцях відбудеться всесвітньо відома конференція TED. Захід відбудеться 28 жовтня з 9:00 до 18:00 в «Юності Буковини» (вул. Героїв Майдану, 5).

Конференція Technology Entertainment Design (Технології, Розваги, Проекти) у Чернівцях носитиме назву TEDxIvanaFrankaStED.

Своїм досвідом на конференції ділитимуться депутат Чернівецької облради Альона Гливко, студентка Анастасія Сенчук, директор школи №41 Людвіга Цуркан, учасники англомовної програми Джої Фордіс та Луіс Переа та інші.

Учасники заходу ознайомляться з інтеграцією основних компетенцій, які підпадають під визначення «Навички 21-го століття».

TED — відома щорічна конференція, присвячена «ідеям вартим поширення». Потрапити на неї можна тільки за запрошенням. Конференція TED славиться своїми лекціями (TED Talks), які спочатку були зосереджені на технологіях, розвагах та дизайні, але згодом включили також природничі науки, мистецтво, освіту, культуру, бізнес, глобальні проблеми, сталий розвиток — широкі сфери тем, що разом формують наше майбутнє.