У Чернівцях відбулося нагородження солдатів з нагоди 25-річчя ВДВ (ФОТО)

Сьогодні, 2 серпня, у Чернівцях відбулося нагородження за особливі досягнення солдатів з нагоди 25-річчя Високомобільних десантних військ. Нагородження відбулося в 3-му батальоні тактичної групи.

За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та зразкову військову дисципліну, Грамотами Чернівецького міського голови та грошовою винагородою відзначили Кобилянського Володимира Івановича , підполковника, заступника командира групи, начальника повітряно-десантної служби військової частини А 2582, Молокопія Олександра Леонідовича, старшого лейтенанта, офіцера відділення морально-психологічного забезпечення військової частини А 2582, Саєнка Ігоря Павловича, старшого лейтенанта, командира роти вогневої підтримки військової частини А 2582, Войченко Аллу Вікторівну, старшого солдата, діловода технічної частини військової частини А 2582, Бурукіна Сергія Володимировича, сержанта, навідника оператора 2 десантно-штурмової роти військової частини А 2582, Скрипкара В’ячеслава Георгійовича, солдата, навідника-оператора 4 десантно-штурмового відділення 3 десантно-штурмового взводу 2 десантно-штурмової роти військової частини А 2582.