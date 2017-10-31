У Чернівцях відбувся IV обласний конкурс аматорських оркестрів (ФОТО)

У Чернівцях відбувся IV обласний конкурс аматорських оркестрів ансамблів народних інструментів, ансамблів народної музики та троїстих музик “Музичний водограй”. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Захід втілив традиції народно-інструментального мистецтва на Буковині.

Свої таланти презентували 22 аматорські колективи клубних закладів культури області та міста Чернівці. Члени журі відзначили високу виконавську майстерність конкурсантів у порівнянні з попередніми роками. За підсумками голосування володарем І місця серед народних аматорських оркестрів народних інструментів визнано народний аматорський оркестр народних інструментів «Буковина» Центрального Палацу культури м. Чернівців під керівництвом Євгена Тарнавського, а солісту цього колективу Валентину Менькову присуджено звання «Кращий соліст-вокаліст».