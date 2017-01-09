У Чернівцях відбувся перший фестиваль вертепів

8 січня в Соборі Пресвятої Богородиці пpoйшов 1-ий фестиваль вертепів.

Такий захід відбувся у рамках загальноєпархіального фестивалю, переможець якого позмагається за перше місце з представниками цілої єпархії, повідомляють у прес-службі Коломийсько-Чернівецької єпархії.

Через погодні умови не всі колективи змогли приїхати до Чернівців, однак, ті що взяли участь створили неабияку атмосферу за допомогою колядок та вертепів.

Окрім колективів на фестиваль завітали міський фольклорний театр-студія «Ґердан» та «Дует Писанка».

Наприкінці свята було представлено переможців місцевого фестивалю вертепів. Ними стали представники м. Вашківці.