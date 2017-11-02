У Чернівцях відкрилася виставка “Казки Буковини”

Сьогодні, 2 листопада, в Чернівцях відкрилася виставка “Казки Буковини”. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. Виставку відкрили спеціально до 100-річчя з дня народження видатного краянина Михайла Івасюка. Подія відбулася в Чернівецькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. М.Івасюка (вул. О.Кобилянської, 47). Тут представили творчі графічні та живописні роботи учнів із художньої школи ім. Миколи Івасюка м. Чернівців, 11-ти районних художніх шкіл, образотворчих відділів Берегометської та Іспаської шкіл мистецтв. Читаючи збірку «Казки Буковини», учні відтворили у власному баченні понад 120 ілюстрацій. Дана виставка експонуватиметься до 10 грудня 2017 року, а переможців відзначать у Центрі культури «Вернісаж». Про це інформують в управлінні культури обласної державної адміністрації.