У Чернівцях відкрилася виставка-ярмарок. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. Ярмарок традиційно розгорнули біля огорожі Центрального парку культури та відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка, що по вулиці Головній. На ярмарку можна придбати безліч товарів повсякденного вжитку за доступними цінами. Виставка відбуватиметься щодня до 30 грудня та запрошуватиме чернівчан та гостей міста з 10:00 до 18:00.